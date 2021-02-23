23 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe’nin Şubat sendromu!

Fenerbahçe’nin Şubat sendromu!

Bu sezon şubat ayında kupada 'e elenen F.Bahçe, 'de de sahasında G.Saray ile 'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta , ve G.Saray'a yenilmiş, ve ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2021
ABONE OL
Fenerbahçe’nin Şubat sendromu!

Bu sezon şubat ayında kupada 'e elenen F.Bahçe, 'de de sahasında G.Saray ile 'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta , ve G.Saray'a yenilmiş, ve ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.



NEREDESİN GUSTAVO
Hatay deplasmanında sakatlanan 'yu F.Bahçe mumla aradı. Brezilyalı yıldızın yokluğunda F.Bahçe zirvede 3 puan öndeyken şimdi 3 puan geriye düştü. Kupaya da veda etti.

EVİNDE GOLÜ UNUTTU
, 'de son 300 dakikada 1 gol attı. Bu maçlarda F.Bahçe, G.Saray ve Göztepe'ye gol atamazken, kupada Başakşehir'e ile 1 gol attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA