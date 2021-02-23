Fenerbahçe’nin Şubat sendromu!

Bu sezon şubat ayında kupada Başakşehir'e elenen F.Bahçe, Süper Lig'de de sahasında G.Saray ile Göztepe'ye mağlup oldu ve ağır darbe aldı. Sarı-Lacivertliler, geçen sezon şubat ayında ligde oynadığı 5 maçta Trabzonspor, Ankaragücü ve G.Saray'a yenilmiş, Alanyaspor ve Antalyaspor ile berabere kalarak toplam 13 puan kaybetmişti.