23 Şubat 2021, Salı
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Galatasaray'da Muslera'ya yeni sözleşme! İşte detaylar...

, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra takımın yükselişinde başrol oynayan 'nın sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, sakatlıktan döndükten 7 ay sonra Sarı-kırmızılı takımla 7 maça çıktı. Galatasaray, Muslera'nın kalede olduğu 7 maçı da kazanmayı başardı. İşte Muslera'ya teklif edilecek sözleşmenin detayları...

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Giriş Tarihi: 23.02.2021 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021
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Galatasaray'da Muslera'ya yeni sözleşme! İşte detaylar...

'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

7 aylık sakatlığının ardından 'in 20. haftadaki Yukatel Denizlispor maçında görev alan Uruguaylı kaleci, 7 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı ve bir de penaltı kurtarışı yaptı.

Muslera, sakatlık sonrası çıktığı 7 maçta kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtarırken, Galatasaray bu maçların tamamını kazandı.

35 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetimi, Muslera ile 2+1 yıllık yeni anlaşma için görüşmelere başladı.

Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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