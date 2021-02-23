Galatasaray'da Muslera'ya yeni sözleşme! İşte detaylar...

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin çıktığı son 7 maçı da kazanmayı başardı. Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.