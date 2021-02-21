21 Şubat 2021, Pazar
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Trabzonspor Avrupa'da zirvede! En iyi ligde 3.sırada

'un parmak ısırtan performansı srüüyor. Trabzonspor, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa’nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu. Bordo-Mavililer, 10 maçlık süreçte 9 galibiyet elde etti. Listenin 1 numarasında son 10 maçta 10 galibiyet alan var. Fırtına, Barcelona, E.Frankfurt, , Atletico Madrid, , , , Inter, ve gibi kulüpleri geride bıraktı.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Trabzonspor Avrupa'da zirvede! En iyi ligde 3.sırada

, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu. Bordo-Mavililer, 10 maçlık süreçte 9 galibiyet elde etti. Listenin 1 numarasında son 10 maçta 10 galibiyet alan var. Fırtına, Barcelona, E.Frankfurt, , Atletico Madrid, , , , Inter, ve gibi kulüpleri geride bıraktı.

MAÇ BAŞI 2,42 PUAN ORTALAMASI
Trabzonspor ligin ilk 8 haftasında 0,75 puan ortalamasıyla maçlarını oynarken, 'nın gelişiyle 17 maçta topladığı 42 puanla maç başına 2,47 ortalaması yakalamayı başardı.

TRABZON MEDYASI: İSTANBUL YUSUF YUSUF!
Trabzonspor'un ligde 'i yenmesi ve zirveye sımsıkı tutunması yerel medyayı da coşturdu. İşte başlıklar: Karadeniz Gazetesi: "Başakşehir'i İstanbul'da devirdik. Sıra sende Fener, İstanbul Yusuf Yusuf" Taka: "Baykuş da Avcı'dan kaçamadı" Kuzey Ekspres: "Siz gidin ağabeyiniz gelsin" Günebakış: "Kim tutar seni Trabzonum"

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