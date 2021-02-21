Trabzonspor Avrupa'da zirvede! En iyi ligde 3.sırada

Trabzonspor, 10 maçlık periyotta ligde 28 puanla en fazla puan toplayan takım olurken, Avrupa'nın en iyi 10 liginde ise 3. sırada kendine yer buldu. Bordo-Mavililer, 10 maçlık süreçte 9 galibiyet elde etti. Listenin 1 numarasında son 10 maçta 10 galibiyet alan Manchester City var. Fırtına, Barcelona, E.Frankfurt, Monaco, Atletico Madrid, Bayern Münih, Sevilla, PSG, Inter, Real Madrid ve Lille gibi kulüpleri geride bıraktı.