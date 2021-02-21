Fransız basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Di Maria Kanarya mı oluyor?

Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.