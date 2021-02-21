21 Şubat 2021, Pazar
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Fransız basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Di Maria Kanarya mı oluyor?

Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer haberi... transferiyle tüm dünyada ses getiren ’nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan ’yla ilgilenen kulüpleri yazan basını, Fenerbahçe’nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

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Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Fransız basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Di Maria Kanarya mı oluyor?

transferiyle tüm dünyada ses getiren 'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan 'yla ilgilenen kulüpleri yazan basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.

MESUT ÖZİL REAL'DEN ARKADAŞI
33 yaşındaki 'nın menajeriyle 7-8 kulübün temasa geçtiğini bildirildi. Fransız basınına göre Mesut Özil'in Di Maria ile 'den takım arkadaşı olması F.Bahçe için bir avantaj

PSG 63 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Di Maria 2015 yılında 63 milyon Euro karşılığında M.United'tan PSG'ye transfer olmuştu. PSG ile yeni görüşmeden ise sonuç çıkmadı.

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