Fransız basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Di Maria Kanarya mı oluyor?
Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer haberi... Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe’nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria’yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe’nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.
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Mesut Özil transferiyle tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe'nin ismi bir büyük yıldızla daha anılıyor. Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yla ilgilenen kulüpleri yazan Fransız basını, Fenerbahçe'nin de transfer için devrede olduğunu öne sürdü.