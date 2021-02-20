21 Şubat 2021, Pazar
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Merseyside derbisinde kazanan taraf Everton! Liverpool'a bir darbe daha

İngiltere 'in 25.haftası - derbisine sahne oldu. Everton son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Klopp'un Liverpool'unu 2-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Merseyside derbisinde kazanan taraf Everton! Liverpool'a bir darbe daha
'in 25. haftasında son şampiyon , 'nda 'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada Richarlison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı.

Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı.

Liverpool'da milli futbolcu , 90 dakika forma giydi.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.

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