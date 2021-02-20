Merseyside derbisinde kazanan taraf Everton! Liverpool'a bir darbe daha
İngiltere Premier Lig'in 25.haftası Liverpool - Everton derbisine sahne oldu. Everton son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Klopp'un Liverpool'unu 2-0 mağlup etti.
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Premier Lig'in 25. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırladı.
Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada Richarlison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika forma giydi.
Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.
Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.