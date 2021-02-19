Trabzon'dan çok kritik galibiyet! Başakşehir 0-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan Karadeniz Fırtınası kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Yusuf Sarı attı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 48'e yükseltirken Başakşehir ise küme düşme hattından kurtulamadı ve 24 puanda kaldı.

Bordo-mavililer gelecek maç sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.