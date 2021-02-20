Galatasaray transfer haberleri son dakika | Taylan Antalyalı için flaş iddia!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray'ın son dönemde performansı yükselen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği ve bu sene de düzenli olarak forma giymeye başlayan Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan birden fazla talip çıktı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; başarılı orta saha oyuncusu için iki tanesi şu anda Avrupa kupalarında mücadele ede toplam 3 İtalyan kulübü temasa geçti.
Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Taylan'ın Sarı Kırmızılılar'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.