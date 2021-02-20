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Galatasaray transfer haberleri son dakika | Taylan Antalyalı için flaş iddia!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri...Galatasaray'ın son dönemde performansı yükselen orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için 'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021
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Galatasaray transfer haberleri son dakika | Taylan Antalyalı için flaş iddia!

Galatasaray'ın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği ve bu sene de düzenli olarak forma giymeye başlayan Taylan Antalyalı'ya İtalya'dan birden fazla talip çıktı. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; başarılı orta saha oyuncusu için iki tanesi şu anda Avrupa kupalarında mücadele ede toplam 3 İtalyan kulübü temasa geçti.

Bu sezon toplamda 27 maça çıkan Taylan'ın Sarı Kırmızılılar'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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