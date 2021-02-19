Çaykur Rizespor Dusan Jovancic’i Tobol Kostanay takımına kiraladı
Çaykur Rizespor, futbolcusu Dusan Jovancic’i sezon sonuna kadar Kazakistan’ın Tobol Kostanay takımına kiralık olarak gönderdi. Rizespor, futbolcuya yeni kulübünde başarı diledi.
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Çaykur Rizespor'un sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından transfer ettiği Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladı.
Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.