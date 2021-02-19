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Çaykur Rizespor Dusan Jovancic’i Tobol Kostanay takımına kiraladı

, futbolcusu ’i sezon sonuna kadar ’ın takımına kiralık olarak gönderdi. Rizespor, futbolcuya yeni kulübünde başarı diledi.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021
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Çaykur Rizespor Dusan Jovancic’i Tobol Kostanay takımına kiraladı

Çaykur Rizespor'un sezon başında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından transfer ettiği Dusan Jovancic'i sezon sonuna kadar Kazakistan'ın Tobol Kostanay takımına kiraladı.

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcuya yeni kulübünde başarı dileğinde bulunuldu.

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