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CANLI | Kasımpaşa Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | | Süper Lig'de Kasımpaşa evinde diğer bir İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 20.02.2021 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021
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CANLI | Kasımpaşa Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbul derbisinde Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü konuk konuk ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Bu önemli maçı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER;

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Luckassen, Yusuf, Hodzic, Thelin

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Salibur, Kemal Ademi

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