Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini belirledi! İşte yeni sözleşme detayları...
Galatasaray, Süper Lig'in ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek kulübünden kadrosuna kattığı golcü oyuncu Mostafa Mohamed için sözleşme planlamasını belirledi. Sarı Kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta 4 gol atmayı başaran Mostafa Mohamed için istenecek serbest kalma bedeli dudak uçuklattı.
Son yıllardaki golcü sorununu ara transfer döneminde Mısır'dan kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile çözmüş gözüken Galatasaray, genç golcü için sezon sonu uygulanacak olan sözleşme detaylarını şimdiden belirledi. Sarı Kırmızılı formayı giyer giymez hem teknik ekibin, hem de taraftarın büyük beğenisini kazanan 23 yaşındaki yıldız, Türkiye Kupası'da dahil çıktığı 4 maçta 4 gol atmayı başardı.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ardından üst üste 3 lig maçında gol atmayı başarabilen ilk futbolcu olan Mohamed için Cim Bom'un planı belli oldu.
Sarı Kırmızılılar, Mostafa Mohamed ile sezon sonu anlaşma sağlayarak, yeni sözleşmesinin çıkış maddesini 25 milyon Euro olarak belirleyecek.
İŞTE TRANSFERİN DETAYLARI
Galatasaray Mohamed için sezon sonu uygulayacağı planları belirledi. Temmuz ayı sonuna kadar oyuncunun bonservisi alınarak sözleşmesi uzatılacak.
Yeni sözleşmede Mostafa Mohamed'in yıllık maaşı 750 bin dolardan 1.250 milyon €'ya çıkacak. Yeni sözleşmede en dikkat çekici ayrıntı ise çıkış maddesinini 25 milyon € olması olacak. 5 yıllık sözleşme için prensipte de anlaşma sağlandı.
Galatasaray, Temmuz ayına kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyince Mostafa'nın bonservisini almış olacak. Zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı, bu transfer Sörloth transferi gibi olmayacak.
Mostafa'nın en büyük hayali Premier Lig. Kasımpaşa'nın Aston Villa'ya gönderdiği Trezeguet, Mohamed için motivasyon kaynağı oldu. Mostafa'da Süper Lig'de parlayarak, Premier Lig'e transfer olmayı istiyor.