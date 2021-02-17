Galatasaray Mostafa Mohamed'in bonservis bedelini belirledi! İşte yeni sözleşme detayları...

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Galatasaray Mohamed için sezon sonu uygulayacağı planları belirledi. Temmuz ayı sonuna kadar oyuncunun bonservisi alınarak sözleşmesi uzatılacak.

Yeni sözleşmede Mostafa Mohamed'in yıllık maaşı 750 bin dolardan 1.250 milyon €'ya çıkacak. Yeni sözleşmede en dikkat çekici ayrıntı ise çıkış maddesinini 25 milyon € olması olacak. 5 yıllık sözleşme için prensipte de anlaşma sağlandı.

Galatasaray, Temmuz ayına kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyince Mostafa'nın bonservisini almış olacak. Zorunlu satın alma opsiyonundan dolayı, bu transfer Sörloth transferi gibi olmayacak.

Mostafa'nın en büyük hayali Premier Lig. Kasımpaşa'nın Aston Villa'ya gönderdiği Trezeguet, Mohamed için motivasyon kaynağı oldu. Mostafa'da Süper Lig'de parlayarak, Premier Lig'e transfer olmayı istiyor.