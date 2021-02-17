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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Olaylı Fenerbahçe Galatasaray derbisi! Hıncal Uluç'tan ihbar mektubu: İzni alan Ali Koç... Son dakika: Olaylı Fenerbahçe Galatasaray derbisi! Hıncal Uluç'tan ihbar mektubu: İzni alan Ali Koç... Son dakika haberi... Fenerbahçe Galatasaray derbisinde, tribünlerde yaşanan olayların perde arkası belli oluyor. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Hıncal Uluç, derbide sağlık çalışanı adı altında stadyuma alınan kişilerin Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyete sinkaflı küfürler ettiğini ifade ederken, 'Sayın savcım açık ihbarımdır' diyerek yaşananlar sonrası harekete geçilmesi gerektiğini yazdı. Giriş Tarihi: 17.02.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 12:42
Sabah Gazetesi'nin usta yazarlarından Hıncal Uluç, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ve sonrasında yaşananlarla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Hıncal Uluç, 3 bin kişinin sokağa çıkma yasağının olduğu saatte stadyuma geldiğini ve sarı kırmızılı oyunculara sinkaflı sözler söylediğini vurguladı. Sağlık Çalışanları Derneği açıklamasına da yer veren Hıncal Uluç, Ali Koç ve Nihat Özdemir'e yüklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Hıncal Uluç'un o yazısı... "6222 ÖZEL SAVCISI'NA AÇIK İHBARIMDIR"
Sayın Özel Savcım,
6 Şubat 2021 Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde, yani bu devletin "Sokağa çıkma yasağı" ilan ettiği hafta sonu gününde, yüzlerce, bazı tespitlere göre 3 bine yakın insan Bağdat Caddesi'nde yürüyerek, yani yasağı hiçe sayarak Fenerbahçe Stadı'na girdiler. Görüntüleri hem stat dışındaki, hem de içindeki onlarca güvenlik kamerasında kayıtlıdır.
Bu insanlar gene devlet tarafından halka yasaklanmış tribünlere oturdular.
Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine "Sinkaflı" küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı.. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli..
Bugün 16 Şubat.. Aradan tam 10 gün geçti.. Ama 6222 Özel Savcılığı'ndan kamuoyuna tek satır açıklama yapılmadı.
Maçlar gerginlikler artarak ve kulüp başkanları tarafından hemen her gün artırılarak devam ediyor.
6222'nin işlediğini ve hiç kimsenin kurtulamayacağını göstermek için ne bekliyorsunuz Sayın Savcım?. Kan dökülmesini mi?.
Kaldı ki Sayın Savcım, Suçlu sadece o tribüne girenler değil..