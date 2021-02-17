Son dakika: Olaylı Fenerbahçe Galatasaray derbisi! Hıncal Uluç'tan ihbar mektubu: İzni alan Ali Koç...

Maç öncesi Galatasaray takımı ısınmak için sahaya çıktığında, başta Teknik Direktör Fatih Terim ve kaptan Arda Turan olmak üzere, isimle haykırarak, anne, eş ve kız kardeşlerine "Sinkaflı" küfürler ettiler. Bu küfürler de stat kameralarında kayıtlı olmalı.. Kaldı ki, Spor Bakanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da Şeref Tribünü'nde idiler. Onların da şahitliği geçerli..