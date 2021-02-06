Alanyaspor Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Temposu yüksek maçta Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Süper Lig' de 24'üncü hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ettti.
Temposu yüksek maçta Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Mete Kalkavan yönetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Berkan topu sağ kanattan ceza alanı içerisinde penaltı noktasına doğru Davidson'a aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
13. dakikada savunma arkasına sızarak topu kapan Salih, ceza alanı içinden şutunu çekti. Salih'in vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
15. dakikada Salih'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker topa yükseldi. Caulker'ın vuruşu az farkla dışarı gitti.
23. dakikada soldan Alanyaspor Salih ile bir kez daha köşe vuruşu kullandı. Salih'in ortasında topa yükselen Caulker'in sert vuruşu kalecide kaldı.
25. dakikada Çaykur Rizespor soldan paslaşarak serbest vuruş kullandı. Melnjak'ın arka direğe ortaladığı topa yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top direğe çarparak kaleye girdi. 0-1
31. dakikada soldan Davidson ceza sahası içine sokulurken Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
32. dakikada Adam Berario'nun kullandığı penaltı atışında kaleci şutun yönünü tahmin etmesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-1
35. dakikada Salih ceza sahası yayına doğru sokulup sağ ayağı ile harika bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi. Pozisyonun başlangıcında faul olduğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.
45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında savunmadan seken topu önünde bulan Moubandje sol çaprazdan sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan geri döndü.
45+2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında topu kapan Berkan ceza sahası yayından sert şutla şansını denedi ancak az farkla üstten auta gitti.
MAÇTAN İKİNCİ YARI
49. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, Salih Uçan'dan gelen pası son çizgiye inerek içeriye sert ortaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topa Efecan Karaca gelişine vurdu. Top üst köşe direğin yakınından dışarı çıktı.
57. dakikada sol kanattan Berkan Kutlu ceza sahasına ortaladı. Tzavellas'ın göğsüyle indirdiği topa Ceyhun Gülselam sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci uzanarak çıkardı.
62. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Donsah'ın ara pasıyla Michalak kaleyi çapraz gören pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top yan filelerde kaldı.
90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Salih Uçan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde, Mustafa Pektemek, önüne düşen topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1
Gol sonrası yaşanan gerginlikte Alanyaspor yedek kulübesinden yardımcı antrenör Francesco Farioli kırmızı, maçı yedek kulübesinde takip eden Boldrin de sarı kart gördü.
Karşılaşma 2-1 Alanyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam (Dk. 75 Umut Güneş), Salih Uçan, Efecan Karaca (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Berkan Kutlu, Davidson, Bareiro (Dk. 90 Mustafa Pektemek)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Talbi, Dokovic (Dk. 90+2 Fernando), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Donsah), Boldrin (Dk. 87 Fabricio), Skoda (Dk. 75 Samudio), Soderlund (Dk. 46 Michalak)
Gol: Dk. 25 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Bareiro (Penaltıdan), Dk. 90+5 Mustafa Pektemek (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38. Meriah, Dk. 65 Gökhan Akkan, Dk. 84 Dokovic, Dk. 86 Talbi, Dk. 90+3 Emir Dilaver, Dk. 90+5 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Efecan Karaca, Dk 73 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)