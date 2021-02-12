Erzurumspor deplasmanda güldü I Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 67. dakikada Aatif Chahechouhe ve 90+2. dakikada Oltan Karakullukçu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Öte yandan Karadeniz ekibinde Fernando, mücadelenin 83. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. BB Erzurumspor bu sonuçla puanını 25'e yükselterek 15. sırada yer aldı. Bu sezonki 10. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 26 puanla 13. sırada kaldı.

KRİTİK KARŞILAŞMALAR

Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor, 21 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Hatayspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise 22 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Ankaragücü'ne konuk olacak.