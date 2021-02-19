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Yeni Adana Stadyumu'nda siftahı Marco Paixao yaptı

Başkan 'ın katıldığı törenle bugün hizmete açılan 'nun ilk golünü, 'ın Portekizli attı.

SPOR
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Yeni Adana Stadyumu'nda siftahı Marco Paixao yaptı

Yeni Adana Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni stadın ilk karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Altay karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nun ilk golünü, 4'üncü dakikada konuk ekip Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao kaydetti.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Adana Stadyumunun açılış töreninde önemli açıklamalar BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN ADANA STADYUMU'NUN AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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