19 Şubat 2021, Cuma
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Başakşehir maçında Trabzonspor'un kalesi 18 yaşındaki Kağan'a emanet

2021'de kaybetmeyen , Başakşehir maçına 11 eksikle hazırlandı. Kadrodaki koronavirüs, sakatlık ve cezalı eksikleriyle sıkıntı bir süreçten geçen Trabzonspor, zorlu virajı da kazanarak geçmek istiyor. Bordo mavililerde ve Faruk Can Genç gibi gençlerin forma giymesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 19.02.2021
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Başakşehir maçında Trabzonspor'un kalesi 18 yaşındaki Kağan'a emanet

Süper Lig'de 'nın takımın başına geçmesiyle birlikte oldukça iyi bir ivme yakalayan , alt sıralardan kurtularak zirve yarışına ortak oldu. 2021 yılında da yenilgi yüzü görmeden yoluna devam eden bordo-mavililer, ligde oynadığı son 6 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu formunu düşme hattına kadar gerileyen Medipol Başakşehir karşısında da sürdürmeyi planlayan Abdullah Avcı, 11 eksiğiyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Başakşehir maçı öncesi üst üste gelen Kovid-19 vakaları, 3 sakat ve 1 cezalı futbolcuyla birlikte 11 eksiği bulunan Trabzonspor, 51 puanlı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde, 4. sırada yer alıyor.

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada çıktığı 8 lig maçında yenilmeyen ve bu alanda ligin en iyilerinden olan Trabzonspor, Başakşehir karşısında geleneği sürdürmek istiyor. Son 3 dış saha maçını ise kayıpsız geçen bordomavililer, İstanbul ekibi karşısında sürpriz bir sonuçla karşılaşmamayı arzuluyor.

KALE 18 YAŞINDAKİ KAĞAN'A EMANET

Trabzonspor'da sakatlıkların en çok can yaktığı mevki ise kaleci oldu. , Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine zorlu Başakşehir deplasmanında kalede 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu forma giyecek.

Bordo mavili ekibin söz konusu eksikleri:

Nwakaeme (Cezalı), Uğurcan Çakır (Hasta), Arda Akbulut (Hasta), Erce Kardeşler (Hasta), Serkan Asan (Hasta), Hosseini (Hasta), Baker (Hasta), Marlon Xavier (Hasta), Abdulkadir Parmak (Sakat), Trondsen (Sakat), Abdülkadir Ömür (Sakat)

Son dakika: Başakşehir Trabzonspor maçı | Bordo mavili takımda tüm hazırlıklar tamam SON DAKİKA: BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI | BORDO MAVİLİ TAKIMDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM
Son dakika: Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu SON DAKİKA: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

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