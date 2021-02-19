Başakşehir maçında Trabzonspor'un kalesi 18 yaşındaki Kağan'a emanet

DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada çıktığı 8 lig maçında yenilmeyen ve bu alanda ligin en iyilerinden olan Trabzonspor, Başakşehir karşısında geleneği sürdürmek istiyor. Son 3 dış saha maçını ise kayıpsız geçen bordomavililer, İstanbul ekibi karşısında sürpriz bir sonuçla karşılaşmamayı arzuluyor.