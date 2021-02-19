Galatasaray'da büyük değişim! Falcao, Muslera ve Emre Akbaba için karar verildi

TERİM RAPORUNU VERDİ

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kiralık oyuncular Etebo ve Saracchi ile devam edilmeyecek, 2.5 milyon Euro kasada kalacak.

1 milyon 400 bin Euro garanti ücret alan Linnes ve 7 milyon TL ödenen Şener Özbayraklı da yeni sezonda yok. Bu operasyonla bütçede 15 milyon Euro azalma sağlanacak. Falcao'nun parası da yeni transferlere ayrılacak.