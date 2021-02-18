18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Başakşehir Trabzonspor maçı | Bordo mavili takımda tüm hazırlıklar tamam

Son dakika: Başakşehir Trabzonspor maçı | Bordo mavili takımda tüm hazırlıklar tamam

Son dakika: Başakşehir maçı | Trabzonspor, 'in 26. haftasında yarın deplasmanda 'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Başakşehir Trabzonspor maçı | Bordo mavili takımda tüm hazırlıklar tamam

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

Cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, 7 oyuncu ise Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Yaşadığı sakatlığın ardından dün takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı bugün netlik kazanacak.

Trabzonspor, yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA