17 Şubat 2021, Çarşamba
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Son dakika: Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberi...'in 26. haftasında oynanacak -Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Giriş Tarihi: 17.02.2021 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021
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Son dakika: Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

SÜPER LİG'İN 26. HAFTASINDA OYNANACAK MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER AÇIKLANDI
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

19 ŞUBAT CUMA:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

21 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

22 ŞUBAT PAZARTESİ:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

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