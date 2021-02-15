Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! "2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır"
Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden 2010-2011 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır" ifadelerine yer verilirken konuya ilişkin bugün AİHM'e başvuru yapıldığı belirtildi. İşte detaylar...
Trabzonspor resmi sitesinden 2010-2011 sezonuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada yaşanan süreç hakkında AİHM'e başvuru yapıldığı belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse UEFA ve FIFA nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.
AİHM'E BAŞVURU YAPILDI
Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla İsviçre'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.
Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...