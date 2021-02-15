15 Şubat 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! "2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır"

Kulübü resmi internet sitesinden 2010-2011 sezonuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır" ifadelerine yer verilirken konuya ilişkin bugün 'e başvuru yapıldığı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Trabzonspor'dan son dakika açıklaması! 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır

resmi sitesinden 2010-2011 sezonuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada yaşanan süreç hakkında 'e başvuru yapıldığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bilindiği gibi 2010-11 sezonundaki şampiyonluğumuz şike yoluyla elimizden alınmıştır. Buna rağmen gerekli cezai yaptırımlar uygulanmamış, haklarımız da iade edilmemiştir. Kulübümüzün gerek ülkemizde gerekse ve nezdinde yürüttüğü hukuki mücadeleler sonuçsuz kalmıştır. Dünya ve Avrupa futbolunu yöneten bu iki kurumun verdikleri kararlarda 2010-2011 sezonunda şikenin varlığını kabul etmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmaması, adalet bekleyenler tarafından anlaşılamamıştır.

AİHM'E BAŞVURU YAPILDI

Son olarak bir süre önce başvurduğumuz İFM kararı üzerine hukuki yollar tükenmiş, kulübümüze AİHM yolu açılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararıyla 'deki avukatlarımız çalışmalarını tamamlamış, AİHM başvurusunu bugün gerçekleştirmiştir.

Kulübümüz, çalınan şampiyonluğunun iadesiyle ilgili mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

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