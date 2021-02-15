Beşiktaş'tan Ankara'da rahat galibiyet I Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ taraftan Rosier'in pasıyla buluşan Ghezzal, ceza sahasının yaklaşık 10 metre dışından çektiği şutla kaleci Nordfeldt'in bakışları arasında topu filelere gönderdi: 0-1.



12'nci dakikada Atiba Hutchinson orta sahadan aldığı topu Ljajic'e aktardı. Ljajic, yaklaşık 30 metreden kaleye vurdu ancak kaleci iki hamlede topa sahip oldu.



20'nci dakikada köşe vuruşunda ön direkte Josef arkaya aşırdı. Welinton, bir metreden topu kafa ile boş kale yerine auta attı.



21'inci dakikada Ghezzal'ın pasıyla buluşan Aboubakar'ın şutunda Nordfeldt topu kornere çeldi.



31'inci dakikada Ayite'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Candeias, topu kaleci Ersin'e nişanladı.



55'inci dakikada Ljajic'in getirdiği topta Ghezzal sert vurdu, kaleye gitmekte olan topu Polomat kafa ile uzaklaştırdı.



75'inci dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Cenk vurdu kaleci son anda topu kornere çeldi.



76'ncı dakikada Ljajic,'in ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Larin'in şutunu kaleci son anda çeldi.



88'inci dakikada Furman'ın ortasında kale içinde Stancu dokunamadı, top kalecide kaldı.



89'uncu dakikada Dorukhan'ın pasıyla buluşan Cenk, topu filelere gönderdi: 0-2.



90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk topu filelere gönderdi: 0-3.



Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.