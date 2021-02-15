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Antalyaspor-Malatyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.Zorlu maçta fileler peş peşe havalandı. Maç öncesinde Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Antalyaspor-Malatyaspor: 1-1 MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Maç öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaş için saygı duruşunda bulunuldu.

Seremoniye her iki takım oyuncuları ve maçın hakemleri 'Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun' yazılı siyah tişörtlerle katıldı.

MAÇTAN İLK YARI

5. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0.

12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN İKİNCİ YARI

51'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik sert bir şut çekti ancak top kalenin sağ üst köşesinden dışarı gitti.

78'inci dakikada Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'ün ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol edebildi.

90'ıncı dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Nuri Şahin'in vuruşunda kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı yakaladı.

Maçın son dakikalarında serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 32'ye, Yeni Malatyaspor ise 30'a çıkardı.

Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Orgill

Yni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ahmed Ildız, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut

Goller: Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 12 Orgill (Kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 40 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

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