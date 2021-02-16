Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti
Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.
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Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.
Arjantin basınında yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.
Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.