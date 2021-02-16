16 Şubat 2021, Salı
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Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti

Arjantinli eski futbolcu , 71 yaşında yaşamını yitirdi. Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021
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Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque hayatını kaybetti

basınında yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.

Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı ile 'nda şampiyonluk yaşamıştı.


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