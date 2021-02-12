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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

Son dakika: Galatasaray Kasımpaşa maçı | İstanbul'da başlayan kar yağışı nedeniyle Galatasaray Kasımpaşa maçının tatil olabileceği iddiaları üzerine TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir” dedi. Galatasaray yönetimi kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın erkene alınmasını istemişti.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
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Galatasaray-Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

Meteoroloji yetkilileri pazar günü İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Bu açıklamalar sonrası pazar günü oynanacak olan maçların cumartesi gününe alınması gündeme geldi.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇININ SAATİNİN ERKENE ALINMASINI İSTİYOR
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa maçıyla ilgili TFF ile bir görüşme yapacağını dile getirdi. Hatta Kasımpaşa Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç da yaptığı açıklamada, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik." ifadelerini kullanarak Galatasaray'a destek çıkmıştı.

ÖZDEMİR'DEN NET MESAJ
Başkan Özdemir, "Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir" ifadelerini kullandı.

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