13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Chelsea'den büyük başarı! Kupada finale yükseldi

Son dakika: Chelsea'den büyük başarı! Kupada finale yükseldi

Son dakika haberi... (FA) Kupası'nda Chelsea, deplasmanda Barnsley'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Chelsea'den büyük başarı! Kupada finale yükseldi

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Championship Lig'i ekiplerinden Barnsley, Oakwell Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.

Chelsea, ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmadan 64. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, Chelsea FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

İngiltere FA Kupası çeyrek finali eşleşmeleri Everton-Manchester City, Bournemouth-Southampton, Leicester City-Manchester United, Chelsea-Sheffield United şeklinde gerçekleşti.

Kupada çeyrek final karşılaşmaları 20-21 Mart tarihlerinde oynanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA