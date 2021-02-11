Fenerbahçeli isme Galatasaray maçındaki olaylar nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi
Son dakika spor haberleri... PFDK Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçe A Takım İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu. İşte PFDK'nın derbiyle ilgili verdiği ceza kararlarının listesi...
PFDK, Fenerbahçe A Takım İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK'dan yapılan açıklamada; "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, akredite edilmediği hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." denildi.