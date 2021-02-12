Galatasaray transfer döneminde ders verdi! Hepsi faydalı
Galatasaray'ın son 4 maçında attığın 8 golün 7’sini devre arasında alınan isimler kaydetti. Henry Onyekuru ve Mohamed’den 3’er, Gedson’dan 1 gol geldi.
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Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimler geldiği günden bu yana adeta takımı sırtlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı son 8 golün 7'si yeni transferlerden geldi.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimler geldiği günden bu yana adeta takımı sırtlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı son 8 golün 7'si yeni transferlerden geldi.
Bu süreçte Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed 3'er, Gedson Fernandes ise 1 gol kaydetti.