13 Şubat 2021, Cumartesi
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Galatasaray transfer döneminde ders verdi! Hepsi faydalı

'ın son 4 maçında attığın 8 golün 7’sini devre arasında alınan isimler kaydetti. Henry ve ’den 3’er, ’dan 1 gol geldi.

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Giriş Tarihi: 12.02.2021
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Galatasaray transfer döneminde ders verdi! Hepsi faydalı

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Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı isimler geldiği günden bu yana adeta takımı sırtlıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda attığı son 8 golün 7'si yeni transferlerden geldi.




Bu süreçte Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed 3'er, Gedson Fernandes ise 1 gol kaydetti.

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