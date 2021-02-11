12 Şubat 2021, Cuma
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Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

yorumcusu , - Alanyaspor maçının dikkat çeken penaltı pozisyonuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. maçında konuk olduğu Galatasaray'ı 3-2'lik skorla eleyen , yarı finale yükseldi. Maçın ardından konuşan Fatih Terim, 'ın girdiği pozisyonda penaltı verilmediği için isyan etti.Terim'in isyan etmesine sebep olan pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı.

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Fatih Terim'in isyan ettiği pozisyon penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

maçında konuk olduğu 'ı 3-2'lik skorla eleyen , yarı finale yükseldi.

TERİM'İN PENALTI İSYANI
Maçın ardından konuşan Fatih Terim, 'ın girdiği pozisyonda penaltı verilmediği için isyan etti.

İlk yarıda Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yer kaldığı pozisyon hakkında da yorum yapan Fatih Terim, "42. dakikada Emre Kılınç'ın ayağına basma var. VAR'a gitmiyor, VAR'daki Halis Özkahya çağırmıyor. Emre feryat figan yapsa belki verebilir" şeklinde konuştu.

Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den penaltı isyanı! ALANYASPOR MAÇI SONRASI GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM'DEN PENALTI İSYANI!

"VAR NEDEN ÇAĞIRMAZ BİLMİYORUM"
Fatih Terim sözlerini, "Üzgünüm, 2-1 devreye girmek başka bir şeydi. Emre'yi de atan bu arkadaşımızdı. Ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük ama kırmızı kullanılmadı. VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9-11 dakika uzatmalar olurken, biz 5 dakikada bitiriyoruz." ifadeleriyle sürdürdü.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu da dile getiren Terim, "Herhangi bir şeyi ona bağlamıyorum ama onu görünce bu duruma geliyoruz. Herhalde ikinci yarıdaki oyun Galatasaraylıların gönlüne su serpmiştir. Oradan devam etmemiz lazım, bu kadar da hata yapmamamız lazım" dedi.

TOROĞLU YORUMLADI
Terim'in isyan etmesine sebep olan pozisyonu yorumcusu yorumladı.

Emre Kılınç'a yapılan müdahaleyi yorumladığı pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Ben hakem olsam buna penaltı vermem." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den penaltı isyanı! ALANYASPOR MAÇI SONRASI GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM'DEN PENALTI İSYANI!
Galatasaray 2-3 Alanyaspor MAÇ SONUCU ÖZET VE GOLLERİ İZLE Ziraat Türkiye Kupası GALATASARAY 2-3 ALANYASPOR MAÇ SONUCU (ÖZET VE GOLLERİ İZLE) ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

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