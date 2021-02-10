Galatasaray 2-3 Alanyaspor MAÇ SONUCU (ÖZET VE GOLLERİ İZLE) Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe derbisinden galip ayrılan ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturarak moral depolayan Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Alanyaspor'a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Akdeniz ekibine yarı finali biri penaltıdan olmak üzere iki golle Khouma Babacar ve Salih Uçan getirirken; Aslan'da Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes'in sayıları ise yeterli olmadı.

ALANYASPOR GEÇEN SENE DE GALATASARAY'I ELEMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İki takım geçtiğimiz sezon da kupada çeyrek finalde karşılaşmıştı. Turuncu-yeşilliler ilk maçı evinde 2-0 kazanıp, deplasmanda ise 3-1 mağlup olmasına rağmen turu geçen ekip olmuştu.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇININ ÖZETİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



24. dakikada Davidson'un pasında ceza sahası içi sağ tarafından Efecan topla buluştu. Efecan'ın son çizgiye inerek yaptığı ortada sağ çaprazdan Salih'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.



31. dakikada Marafona'nın uzun pasıyla Banacar Galatasaray yarı sahasının ortalarında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Babacar'ın Marcao'yu çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1





33. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Yedlin'in yerden ortasında Mustafa Muhammed'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



34. dakikada Efecan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Babacar'ın ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.



41. dakikada Davidson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Marcao'nun ceza sahası içi sağ tarafında Tayfur'a yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen penaltı olarak değerlendirdi.



48. dakikada beyaz noktaya gelen Babacar'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3





62. dakikada sağ kanatta topla birlikte ilerleyen Kerem'in, Emre Kılınç ile verkaça girdikten sonra rakibini çalımlayıp ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci Marafona ayaklarıyla oyun alanına çeldi.



64. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda top sol yan direkten oyun alanına döndü.

70. dakikada Yedlin'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Onyekuru'nun kafa vuruşunda kaleci Marafona'nın ayaklarıyla dokunduğu top direğe de çarptıktan sonra savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.



74. dakikada sağ kanattan süratle ceza sahasına giren Yedlin'in son çizgiye inip penaltı noktasına çevirdiği pasta Emre Kılınç'ın vuruşu savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı yine ceza alanında önünde bulan Onyekuru'nun şutunu kaleci Marafona kornere gönderdi.



83. dakikada sağ kanatta yaptığı baskı sonucu Alanyaspor savunmasından topu kapan Gedson Fernandes'in ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleciden sekti. Dönen topta Mustafa Muhammed'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-3





85. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Muhammed'in kafa vuruşu kaleci Marafona'da kaldı.



90+4. dakikada Emre Akbaba'nın sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Muhammed'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa sağ çaprazdan Gedson Fernandes'in sert şutu filelere gitti. 2-3

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

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İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Emre, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mostafa

Alanyaspor: Marafona, Tayfun, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

FERNANDES KADRODA FALCAO YOK

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, yedek kulübesinde yer alıyor. Fatih Terim'in şans vermesi halinde genç yıldız ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Aslan'ın dünya yıldızı Radamel Falcao, sakatlığını tam olarak atlamaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz'di.

GALATASARAY'IN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Galatasaray kupaya 5. Tur'dan Darıca Gençlerbirliği maçı ile başladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi.

ALANYASPOR'UN ÇEYREK FİNAL YOLCULUĞU

Alanyaspor ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçerek çeyrek finale çıktı.