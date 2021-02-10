12 Şubat 2021, Cuma
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Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa 82 gündür gol ve asiste hasret kaldı

Son dakika haberleri... ’dan ’ye transferi büyük ses getiren Jose son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. tam 82 gündür tabelaya etki edemedi.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021
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Fenerbahçeli yıldız Jose Sosa 82 gündür gol ve asiste hasret kaldı

'nin 'dan büyük umutlarla transfer ettiği Jose son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor.

KÖTÜ PERFORMANS RAKAMLARA YANSIDI
Sezona flaş bir giriş yapan ancak daha sonra büyük bir düşüş yaşayan Arjantinli yıldızın kötü performansı rakamlara da yansıdı.

Kendisine büyük ihtiyaç duyulan kritik Galatasaray derbisi ve kupadaki maçlarında sahada hiç sorumluluk almayan uzun bir süredir takıma skor katkısı veremiyor.

SON GOLÜ 21 KASIM 2020'DE
Son olarak 21 Kasım 2020'de ile başkentte oynanan ve 4-1 kazanılan maçta gol atan 35 yaşındaki futbolcu ardından derin bir uykuya geçti.

O tarihten bu yana ne gol atabilen ne de asist yapabilen Jose Sosa tam 82 gündür tabelaya etki edemedi. Bu süreçte 3 maçı sakatlık, 1 maçı da gıda zehirlenmesi nedeniyle kaçıran tecrübeli yıldız oynadığı maçlarda da çok etkisiz bir görüntü çizdi.

Sosyal medyada taraftarlardan da yoğun eleştiri alan Sosa ile sezon sonunda yolların ayrılacağı konuşuluyor.

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