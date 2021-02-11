12 Şubat 2021, Cuma
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Beşiktaş, Atiba ile sözleşmeyi uzatıyor: 1 yıl daha Kartal'da

'ta iç transfer gelişmesi... Ligin zirvesinde ve ile puanlarını eşitleyen Beşiktaş’ta başarının en büyük mimarlarından birisi Hutchinson... Siyah- Beyazlı yönetim, 38 yaşında olmasına rağmen adeta insanüstü bir performans sergileyen Kanadalı yıldızı bırakmama kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021
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Beşiktaş, Atiba ile sözleşmeyi uzatıyor: 1 yıl daha Kartal'da

Ligin zirvesinde ve ile puanlarını eşitleyen 'ta başarının en büyük mimarlarından birisi Hutchinson... Siyah- Beyazlı yönetim, 38 yaşında olmasına rağmen adeta insanüstü bir performans sergileyen Kanadalı yıldızı bırakmama kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Atiba ile görüşen yönetim, 1 yıllık teklif yaptı. Beşiktaş'ta çok mutlu olan Kanadalı futbolcunun bu teklifi kısa süre içinde kabul etmesi bekleniyor.

JÜBİLEDEN SONRA DA DEVAM!
Eğer Atiba sezon sonunda futbolu bırakmak isterse, bu kez de teknik ekipte yer alması için teklif yapılacağı öğrenildi. ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken 28 asist yaptı.

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