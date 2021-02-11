Beşiktaş, Atiba ile sözleşmeyi uzatıyor: 1 yıl daha Kartal'da

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Atiba ile görüşen yönetim, 1 yıllık teklif yaptı. Beşiktaş'ta çok mutlu olan Kanadalı futbolcunun bu teklifi kısa süre içinde kabul etmesi bekleniyor.