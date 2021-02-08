08 Şubat 2021, Pazartesi
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Haberler Spor Haberleri Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a küfür eden sağlık çalışanları ceza alacak mı? Nihat Özdemir canlı yayında açıkladı!

Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a küfür eden sağlık çalışanları ceza alacak mı? Nihat Özdemir canlı yayında açıkladı!

Başkanı - derbisinde tribünlerde yaşanan küfür skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız." dedi.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a küfür eden sağlık çalışanları ceza alacak mı? Nihat Özdemir canlı yayında açıkladı!

, ile arasında oynanan karşılaşmada tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir uygulamanın tekrarlanmayacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar.

CEZA VERMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz.

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