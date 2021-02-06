Fatih Terim'den Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi TFF'ye sert tepki

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok. Seyirci yokken bu kadar Galatasaraylı futbolculara ve teknik heyete küfürler var.

Ben buraya geliyorum, herkes küfür ediyor, maç hakkında ne konuşacağım, herkes yorumlar. Federasyondan yardım var, destek var!

Karşılaşmayla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımız tahmin ediyoruz ama seyirci var. Localar da dolu. Sahaya çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler var. Biz tespit ediyoruz, temsilcilerin bir şey dediği yok. Önce bunu bir halledelim. Seyircisiz bir maçta bu kadar Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok. Dün Galatasaray, bakanlığa, valiliğe de müracaat etti. Her röportaja gelen sözlü hakaret yiyor. Neyini konuşacağız maçın?