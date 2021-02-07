Fatih Terim isyan etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

"TFF'DEN YARDIMCI OLUYORLAR"

Terim şöyle konuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor."