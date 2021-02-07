Galatasaray soyunma odasında küfürlü tezahürat! Fenerbahçe derbisi sonrası görüntüler tepki çekti

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek ligin yeni lideri oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren tek golü 54. dakikada Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'in ayağından geldi.

YENİ LİDER GALATASARAY

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın 74. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Üst üste beşinci kez kazanan Galatasaray, ligin yeni lideri oldu. Ligde 9 maç sonra yenilen Fenerbahçe 48 puanda kalarak ikinciliğe geriledi. Dev derbinin ardından hem Galatasaray futbolcular hem de taraftarlar büyük coşku yaşadı.







ETEBO PAYLAŞTI

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Oghenekaro Etebo soyunma odasında yaşanan sevinci sosyal medya hesabı Snapchat üzerinden paylaştı.

TEZAHÜRAT TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe Ülker Stadyumu Kadıköy Kompleksi'nde kayda geçen görüntülerde futbolcular, masanın üzerine çıkarak Fenerbahçe aleyhinde tezahürat tuttu. Söz konusu tezahüratta "Fatih Terim **** adamı" sözleri büyük tepki çekti.