07 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor’un yeni yıldızı Avrupa takımlarının radarında! Yeni Kovacic Berat Özdemir!

Trabzonspor’un yeni yıldızı Avrupa takımlarının radarında! Yeni Kovacic Berat Özdemir!

'un orta sahasında yer alan yıldız isim 'in performansı her kesimden beğeni toplarken oyuncu yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Yabancı bazı taraftarlar ""'de yeni Kovacic var,Modric'in veliahtı Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2021
ABONE OL
Trabzonspor’un yeni yıldızı Avrupa takımlarının radarında! Yeni Kovacic Berat Özdemir!

Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızlarından Berat Özdemir'in performansı taraflı tarafsız birçok kişi tarafından beğenilirken, yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Bazı yabancı taraftarlar, "Türkiye'de yeni Kovacic var", "Modric'in veliahtı Türkiye'de" gibi yorumlarda bulundu. Bazı yabancı scoutların ise Uğurcan Çakır'ın performansını takip ederken Berat Özdemir ile ilgili notlar almaya da başladığı ifade edildi.

Fenerbahçeli Rambo Okan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayraka saldırdı! Gözaltına alındı FENERBAHÇELİ RAMBO OKAN GALATASARAY KULÜBÜ İKİNCİ BAŞKANI ABDURRAHİM ALBAYRAK'A SALDIRDI! GÖZALTINA ALINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA