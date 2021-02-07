Trabzonspor’un yeni yıldızı Avrupa takımlarının radarında! Yeni Kovacic Berat Özdemir!
Trabzonspor'un orta sahasında yer alan yıldız isim Berat Özdemir'in performansı her kesimden beğeni toplarken oyuncu yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Yabancı bazı taraftarlar ""Türkiye'de yeni Kovacic var,Modric'in veliahtı Türkiye'de" ifadelerini kullandı.
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Trabzonspor'un orta sahadaki yıldızlarından Berat Özdemir'in performansı taraflı tarafsız birçok kişi tarafından beğenilirken, yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Bazı yabancı taraftarlar, "Türkiye'de yeni Kovacic var", "Modric'in veliahtı Türkiye'de" gibi yorumlarda bulundu. Bazı yabancı scoutların ise Uğurcan Çakır'ın performansını takip ederken Berat Özdemir ile ilgili notlar almaya da başladığı ifade edildi.