A Milli Kadın Basketbol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası katılma hakkı kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarının ardından 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 9 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Milliler, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile E Grubu'nda mücadele etti. Arnavutluk'un organizasyondan çekilmesinin ardından E Grubu'nda üç takım yer aldı.

Ay-yıldızlılarımız grubunda oynadığı karşılaşmalarda Litvanya'yı 74-51 ve 67-55'lik skorlarla mağlup ederken, Sırbistan'a ise 59-56 ve 83-76'lık skorlarla kaybetti.

Milliler, 9 grubun birincilerinin yanı sıra en iyi 5 grubun ikincisi arasında yer alarak, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.