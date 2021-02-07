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Denizlispor'da istifa şoku!

ekiplerinden 'da Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü ile asbaşkanlar ve istifa ettiğini duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2021
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Denizlispor'da istifa şoku!

Yavuz Cinkaya, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Serkan Başbuğ, yeşil-siyahlı ekibin Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı Süper Lig 24. hafta karşılaşmasının ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

Göreve geldiklerinden bu yana Denizlispor'un başarısı için mücadele ettiklerini kaydeden yöneticiler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle son zamanlarda yaşanan gelişmelerden, yönetim tarzı ve fikir ayrılıklarımızdan dolayı takımımıza daha fazla faydalı olamayacağımızı anladığımız için, bu şanlı görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız. Her zaman bizlere iş düştüğünde Denizlispor'umuza hizmet edeceğimizden kimsenin kesinlikle şüphesi olmasın. Bugüne kadar çalıştığımız değerli yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve her zaman yanımızda olan basın mensuplarına ve hiçbir zaman yeri dolmayacak olan cefakar taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz."

Denizlispor 1-1 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET DENİZLİSPOR 1-1 ANTALYASPOR (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig 23. hafta karşılaşması | Trabzonspor 1-0 Denizlispor MAÇ SONUCU ÖZET SÜPER LİG 23. HAFTA KARŞILAŞMASI | TRABZONSPOR 1-0 DENİZLİSPOR MAÇ SONUCU ÖZET

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