CANLI - Trabzonspor Denizlispor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor konuk ediyor.

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İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Denizlispor (muhtemel): Cenk, Lopes, Mustafa, Sakıb, Fabiano, Kubilay, Murawski, Recep, Rodallega, Muris, Sagal.

Karadeniz ekibi Avcı'nın göreve başladığı haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda. Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan ekip olurken, 30 puanla Trabzonspor 2. yer aldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde devraldığı bordo- mavili takımla ligde 13 maçta 30 puan toplayarak zirvenin 9 puan gerisinde haftayı 5. sırada tamamlamıştı.

Denizlispor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da iki isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak'ın dışında 3'er sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Edgar Ie ceza sınırında. Savunmanın değişmez isimlerinden olan Edgar Ie, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi durumunda Malatya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK

Bordo-mavililer Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak'ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Beşiktaş derbisinin 11'inde tek değişiklik yaparak Parmak'ın yokluğunda Bakasetas'a görev verebileceği öğrenildi. Ayrıca takıma katılan son transfer Yunus Mallı'nın da kadroda olması bekleniyor.

TRABZONSPOR-DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Denizlispor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.