Denizlispor 1-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli'de oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü Hugo Rodallega kaydederken, Antalyaspor'un golü ise Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 31'e, Denizlispor ise 18'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR ÖZET ANLATIM



10. dakikada Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.



14. dakikada Diskerud'un ceza sahasının sol çaprazından rakibini geçerek yaptığı ortada Eren topu uzaklaştırmaya çalışırken Rodallega araya girerek meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu. 1-0

31. dakikada Sakıb'ın derinlemesine pasında topla buluşan Ahmed Yasin, net pozisyonda topa elle müdahale ettiği için hakem düdüğünü çaldı.



36. dakikada sol çaprazdan rakibini geçen Sagal, ceza sahası içerisine girerek topu Rodallega'nın ayağına attı. Rodellega ceza sahası içerisinden sert şut çekerken kaleci son anda topu çeldi. Dönen topa ceza sahası dışarısında Murawski vurdu, meşin yuvarlak az fakla yandan dışarıya çıktı.



44. dakikada ceza sahası içerisine gelen topu uzaklaştırmaya çalışan Mustafa'dan dönen topa sahip olan Ribeiro'nun şutu yan ağlarda kaldı.

50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.

52. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı.

69. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton'un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.

73. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Ersan Gülüm'ün rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1

77. Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti.

90. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.