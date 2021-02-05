05 Şubat 2021, Cuma
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Galatasaray'dan Marcao harekatı! Sözleşmesi uzatılacak

'da iç transfer gelişmesi... Galatasaray yönetimi 2022 haziranında sözleşmesi sona erecek olan ile masaya oturma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı yönetim Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Marcao’nun yıllık garanti ücretinin 1.5 milyon Euro yapılacağı da öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Galatasaray'dan Marcao harekatı! Sözleşmesi uzatılacak

yönetimi 2022 haziranında sözleşmesi sona erecek olan ile masaya oturma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı yönetim Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Marcao'nun yıllık garanti ücretinin 1.5 milyon Euro yapılacağı da öğrenildi.

YEDLİN FORMAYI ALIYOR!
Yedlın'in yarınki derbide savunmanın sağında oynama şansı yüksek. Terim'in taktik idmanda as takımda denediği 'li oyuncu atletizmiyle tecrübeli teknik adamın gözüne girdi.

CENK TOSUN GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun geri dönüyor... Karantina süresini bugün dolduracak olan milli yıldızın, maçının geniş kadrosunda olması ve maçın gidişatına göre şans bulması yüksek ihtimal.

İZMİR'DE GOL DÜELLOSU!
Süper Lig'de ile 2-2 berabere kaldı. temsilcisi 13. dakikada ile öne geçti. Yeni Malatyaspor 39'da ile bu gole cevap verdi. 73'te sahneye bir kez daha Cherif Ndiaye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Yeni Malatyaspor 81'de 'ın attığı golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe puanını 26'ya Yeni Malatyaspor ise 29'a çıkarttı.

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