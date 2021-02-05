Galatasaray'dan Marcao harekatı! Sözleşmesi uzatılacak
Galatasaray'da iç transfer gelişmesi... Galatasaray yönetimi 2022 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Marcao ile masaya oturma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı yönetim Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Marcao’nun yıllık garanti ücretinin 1.5 milyon Euro yapılacağı da öğrenildi.
Galatasaray yönetimi 2022 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Marcao ile masaya oturma kararı aldı. Sarı-Kırmızılı yönetim Brezilyalı stoperin sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Marcao'nun yıllık garanti ücretinin 1.5 milyon Euro yapılacağı da öğrenildi.
YEDLİN FORMAYI ALIYOR!
Yedlın'in yarınki derbide savunmanın sağında oynama şansı yüksek. Terim'in taktik idmanda as takımda denediği ABD'li oyuncu atletizmiyle tecrübeli teknik adamın gözüne girdi.
CENK TOSUN GERİ DÖNÜYOR
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun geri dönüyor... Karantina süresini bugün dolduracak olan milli yıldızın, Konyaspor maçının geniş kadrosunda olması ve maçın gidişatına göre şans bulması yüksek ihtimal.
İZMİR'DE GOL DÜELLOSU!
Süper Lig'de Göztepe ile Yeni Malatyaspor 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisi 13. dakikada Cherif Ndiaye ile öne geçti. Yeni Malatyaspor 39'da Mallan ile bu gole cevap verdi. 73'te sahneye bir kez daha Cherif Ndiaye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Yeni Malatyaspor 81'de Ahmet Ildız'ın attığı golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Göztepe puanını 26'ya Yeni Malatyaspor ise 29'a çıkarttı.