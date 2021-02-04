Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Yönetim rakamı belirledi

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

850 bin euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak. Ücretinin 1.5 milyon euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon euroya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon euroluk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan Aslan, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.