04 Şubat 2021, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Yönetim rakamı belirledi

Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Yönetim rakamı belirledi

Son dakika transfer haberleri | Sarı kırmızılı takım, başarılı stoperi Marcao ile sözleşme uzatacak. Yönetimin maaşına zam yapacağı stoperin yeni bonservis bedeli de belli oldu. Galatasaray Marcao için 20 milyon euro isteyecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Marcao'da sıcak gelişme! Yönetim rakamı belirledi

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan 'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına Marcao yazıldı.

Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO
850 bin euro garanti ücreti ile 'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak. Ücretinin 1.5 milyon euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon euroya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon euroluk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan Aslan, kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.

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