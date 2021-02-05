05 Şubat 2021, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 24. haftasında ile kozlarını Kadıköy'de paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin eski kaptanı 'den sarı kırmızılı taraftarları kızdıracak açıklama geldi.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

- derbisi öncesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün akşam DHA, 'nun derbide forma giyemeyeceğini aktarırken de FB TV'de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminde birçok kez tartıştığı hakkında da konuşan Demirel, 'yu çok iyi analiz ettiğini onun iki penaltısını kurtardığını vurguladı.

'de konuşan Volkan Demirel, geçen sezonki mağlubiyetin bir kaza olduğunu bu kazanın 20 yılda bir hatta 50 yılda bir olacağını ifade etti.

Volkan Demirel, ayrıca dışarıdan 11 adam getirseler, Galatasaray da 11 adam getirse yine 'nin kazanacağını aktardı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, 'un yardımcılığını yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel derbi hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl derbide bir istisna yaşandı. 20 yılda bir, belki 50 yılda bir olur bu. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Fenerbahçe olarak yine bir seri yakalayacağız."

"Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun, hafta sonu onlar için bayram olacak..."

"GEÇEN SENE BİR İSTİSNA OLDU"

Geçen sene derbide bir istisna oldu. 20 senede bir, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız.

"YİNE BİZ KAZANIRIZ"

İki takım dışarıdan 11 adam toplasa yine biz kazanırız. 'nin en büyük derbisi Fenerbahçe - Galatasaray maçlarıdır. Bunu dünya ifade ediyor zaten.

"FELİPE MELO'YU İYİ ANALİZ ETTİM"

Felipe Melo hakkında konuşan Volkan Demirel "Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo'yu iyi analiz ettim.

Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm." açıklamalarını yaptı.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"

'tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe'ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe'ye karşı rakip olsam 'Ben oynamam' derdim.

'in kaçırdığı bir pozisyonda top ayağıma çarptı, "Şanslıyım" dedim. "Ben buradayım" demedim. Gazeteler farklı yazdı. Beni ukala olarak tanırlar ama ukala değilimdir. Çok duygusalımdır.

Derbide yenilmeme serimin hesabını tutmadım, bana söylediler. Baktım ki devam ediyor. Bu inanmaktan geçiyor. Kendi evimizde derbiyi kazanacağımıza inanıyordum, en kötü kaybetmeyeceğimize inanıyordum.

"GALATASARAY DERBİLERİ BAYRAMIMIZ"

Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Bir hafta, belki iki hafta bu maçı düşünürüz. benzin almaya gidiyorsun, 'Volkancım derbi ne olacak?' diyor. Bu bile bir baskı. Stresten maçı oynamak istemeyeni bile gördüm.

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