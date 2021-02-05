Fenerbahçe'nin efsanesi Volkan Demirel'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi, Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel flaş açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel derbi hakkında şunları söyledi: "Geçen yıl derbide bir istisna yaşandı. 20 yılda bir, belki 50 yılda bir olur bu. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. Fenerbahçe olarak yine bir seri yakalayacağız."