05 Şubat 2021, Cuma
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Londra derbisinde Chelsea Tottenham’ı yendi

’de yapılan derbisinde , deplasmanda ’ı 1-0 yendi. Chelsea bu skorla, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Londra derbisinde Chelsea Tottenham’ı yendi

Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

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