Londra derbisinde Chelsea Tottenham’ı yendi
İngiltere Premier Lig’de yapılan Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham’ı 1-0 yendi. Chelsea bu skorla, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.
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Ligin 22. hafta karşılaşmasında Tottenham, Chelsea'yi , Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk etti.
Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.