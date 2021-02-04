Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...

Galatasaray transfer haberleri bugün | Sarı kırmızılı takımda yetişen genç futbolcu Ozan Kabak kısa sürede, kariyer basamaklarını hızla çıktı. Devre arası transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a transfer olan Kabak, Galatasaray'ın da yüzünü güldürdü. Eğer belirlenen madde devreye girerse sarı kırmızılı takımın da kasası dolacak. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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