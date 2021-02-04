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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...

Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...

Galatasaray transfer haberleri bugün | Sarı kırmızılı takımda yetişen genç futbolcu Ozan Kabak kısa sürede, kariyer basamaklarını hızla çıktı. Devre arası transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a transfer olan Kabak, Galatasaray'ın da yüzünü güldürdü. Eğer belirlenen madde devreye girerse sarı kırmızılı takımın da kasası dolacak. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:31
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Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...
Genç yetenek, formasını giydiği Alman ekibi Schalke'den, İngiliz devi Liverpool'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandı.
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Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...
Ozan'ın transferi sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yetiştirme payı alıp almayacağını merak ediyor.
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Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...
Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, "yetiştirme payı" olarak bu transferden yüzde 5 alacak.
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Son dakika Galatasaray haberleri | Ozan Kabak piyangosu! Eğer o madde devreye girerse...
Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor. Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.5 milyon euro civarı para girecek.