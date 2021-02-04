CANLI | Göztepe Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle | Süper Lig'de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı Göztepe-Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Turgut Doman yönetiyor. Karşılaşmayı ahaber.com.tr canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Gelişen hızlı atakta Soner Aydoğdu'nun güzel pasıyla sol çapraz pozisyonda ceza sahasına girerken topla buluşan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

37. dakikada Cherif Ndiaye'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Tripic'in şutunda, kaleci Abdulsamed Damlu son anda topu kornere çeldi.

39. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Tetteh'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mallan'ın şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı meşin yuvarlak aynı oyuncuya döndü. Mallan'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diabate'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, 1-1 sona erdi.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Diabate, Cherif

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Mallan, Acquah, Fofana, Adem, Tetteh, Umut