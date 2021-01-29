Fatih Terim'den son dakika İrfan Can Kahveci açıklaması! "Her şey para değil"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı sonrası son dakika açıklamalarında bulundu. İrfan Can Kahveci transferine yönelik süreci de değerlendiren deneyimli teknik adam İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a transfer olmak istediğini ifade ederken her şeyin para ve ilişki olmadığını söyledi. Terim ayrıca birkaç gün içinde fırsat transferlerinin olabileceğini de ifade etti.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
ZOR BİR DEPLASMAN
"Gaziantep deplasmanı zor bir deplasman. Buradan üç puanla ayrılmak sevindirici. Tecrübe çok önemli buna saygım var ama dinamizm ve çabukluk en az onun kadar önemli. Devre arasında değişiklik kararı verdi o da doğru düşündüğümüzü gösterdi."
KALKAVAN İYİ MAÇ YÖNETTİ
"Mesele kazanmaktı. Penaltı mı? Evet, penaltı. Şimdi baktım pozisyon penaltı, onda bir sıkıntı yok. Gol yememek için uğraştığımız için oyuncularımız sinirlendi. En az gol yiyen takımız. Ömer'in biraz daha dikkatli olması lazımdı. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti."
ONYEKURU'DA ISRARIM NET VE AÇIK
"Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz, belki Avrupa'da gittiği takımlarda sesi çıkmıyor ama bizde gereğini yapıyor. Bizle mutlu ki daha hazır değil, günden güne hazır olacak. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açık. Oyun içindeki etkinliği de beni haklı çıkardı."
"KEREM DAHA DA İYİ OLACAK"
"Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün daha çok süre alıyor. Gelecekte Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri olacak. Geçen sene Erzincan'daydı şimdi Avrupa şampiyonu bir takımda oynuyor. Daha da iyi olacak."
"PARA HER ŞEY DEĞİL"
"Transfer dönemi 1 Şubat'ta bitiyor. 1 Şubat'a kadar çok şey olabilir olmalı da. Galatasaray gibi davranmalıyız. Herhangi bir oyuncuyu istersek önce Galatasaraylı değilse zaten dokunmayız. Bazen para ve ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar!"
"İRFAN'IN NE HİSSETTİĞİNİ BİLİYORUZ"
"Transfer yaparken bunu Galatasaray gibi yapalım, ona göre davranalım. Bir iki oyuncumuz daha olacak, yönetim açıklayabilir. Bazı fırsat transferleri de olabilir. İrfan düzgün duruyor. Onun da bize karşı ne hissettiğini biliyoruz. Nasip, uğraşacağız."