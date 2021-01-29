Fatih Terim'den son dakika İrfan Can Kahveci açıklaması! "Her şey para değil"

"PARA HER ŞEY DEĞİL"

"Transfer dönemi 1 Şubat'ta bitiyor. 1 Şubat'a kadar çok şey olabilir olmalı da. Galatasaray gibi davranmalıyız. Herhangi bir oyuncuyu istersek önce Galatasaraylı değilse zaten dokunmayız. Bazen para ve ilişki her şey değil. Önemli olan değerler ve itibar!"

"İRFAN'IN NE HİSSETTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"Transfer yaparken bunu Galatasaray gibi yapalım, ona göre davranalım. Bir iki oyuncumuz daha olacak, yönetim açıklayabilir. Bazı fırsat transferleri de olabilir. İrfan düzgün duruyor. Onun da bize karşı ne hissettiğini biliyoruz. Nasip, uğraşacağız."