29 Ocak 2021, Cuma
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Mbaye Diagne'den Galatasaray'a veda paylaşımı

'dan İngiliz ekibi 'a transfer olan Senegalli golcü , sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olacağını belirtti.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2021 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021
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Mbaye Diagne'den Galatasaray'a veda paylaşımı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a transfer oldu. Başarılı golcü yeni takımına katılmak için İngiltere'ye gitti. Diagne, sosyal medya hesabından uçağa binerken olan fotoğrafını paylaştı ve veda mesajı yayımladı.

29 yaşındaki futbolcu mesajında, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere. Müthiş galibiyet takım" ifadelerini kulandı.

"1.4 MİLYON STERLİN"

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, şirketimize net 1 milyon 400 bin sterlin geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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