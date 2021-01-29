TEKLİFLER BELLİ OLDU

İrfan Can için sarı lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi.

Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı.