Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci teklifi belli oldu! Yılan hikayesine dönen transferde sıkı pazarlık!
Transferi yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e teklif ettiği oyuncuların yanında ödemek istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...
Yılan hikayesine dönen İrfan Can Kahveci için bugün yeni bir pazarlık yapıldı. Galatasaray'ın geçen hafta resmen girişimde bulunduğu İrfan Can için Fenerbahçe yönetimi Başakşehir Kulübü'ne çıkarma yaptı.
BAŞKANLAR BULUŞTU
Geçen hafta İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan randevu isteyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yöneticiler bu akşam saatlerinde bir araya geldi.
TEKLİFLER BELLİ OLDU
İrfan Can için sarı lacivertli kulübün ilk teklifi; kiralık oynayan Deniz Türüç'ün Başakşehir'de devam etmesi ve Cisse'nin de turuncu lacivertli kulübe verilmesi oldu. Bu iki oyuncunun yanı sıra 4 milyon Euro + başarı bonusu teklif edildi.
Masada alternatif tekliflerin de konuşulacağı öğrenilirken sadece Deniz Türüç + 6.5 milyon Euro da Fenerbahçe'nin teklif paketleri arasında yer aldı.
BAŞAKŞEHİR'İN HEDEFİ BELLİ
Başakşehir yönetimi, İrfan Can için öncelikli olarak yüksek rakam ve peşin para alma hedefinde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da katıldığı görüşmeler Başakşehir Kulübü'nün binasında gerçekleşti.
GALATASARAY NE TEKLİF ETMİŞTİ?
Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi. Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.
BAŞAKŞEHİR GALATASARAY'DAN NE TALEP ETMİŞTİ?
- 10 milyon Euro + Emre Kılınç
- 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay
- Takassız ve paysız 14 milyon euro
TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK
Medipol Başakşehir FK'nın başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.
"GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"
Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.