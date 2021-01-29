Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir'in yeni hocası Aykut Kocaman oldu

Son dakika transfer gelişmesi... Teknik direktör Aykut Kocaman, Başakşehir'e ile prensipte anlaşma sağladı.

Okan Buruk ile yollarını ayıran Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in ilk teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu iddia edilmişti. Bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklif götüren Başakşehir, tecrübeli teknik adamla prensipte anlaştı.

Tarafların yarın (30 Ocak 2021 Cumartesi ) açıklama yapması bekleniyor.

KOCAMAN 1 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı.

55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı.

Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN OKAN BURUK'A TEŞEKKÜR

Başakşehir, Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a kaybetmişti. Sezon başından beri istenilen sonuçların alınamadığı Başakşehir'de ayrılık kararı sürpriz olarak nitelendirildi. Başakşehir, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Okan Buruk'a teşekkür etti.