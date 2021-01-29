Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, defans oyuncusu Yacouba Coulibaly'i kadrosuna kattı. Burkina Fasolu futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giymişti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Yacouba Coulibaly'nin transfer edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Yacouba Coulibaly, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.
Burkina Fasolu futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giymişti.