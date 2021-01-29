29 Ocak 2021, Cuma
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden , defans oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Burkina Fasolu futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giymişti.

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Giriş Tarihi: 29.01.2021
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yacouba Coulibaly'i transfer etti

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek Yacouba Coulibaly'nin transfer edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yacouba Coulibaly, Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Burkina Fasolu futbolcu, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre forması giymişti.

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